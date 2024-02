Deux nouvelles techniques pour le traitement des malformations cardiaques à l’hôpital La Rabta

« Le pôle médical des maladies cardiovasculaires de l’hôpital universitaire la Rabta envisage d’introduire deux nouvelles techniques dans le traitement des malformations cardiaques par cathétérisme », a fait savoir jeudi Mohamed Sami Mourali, chef de service cardiologie à l’hôpital la Rabta.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de l’inauguration de l’unité d’insuffisance cardiaque et de l’unité de réadaptation cardiaque à l’hôpital la Rabta, Mourali a indiqué que l’équipe médicale du pôle envisage de réaliser une dizaine d’opérations selon chacune des deux techniques.

Dans ce contexte, Mourali a exprimé son souhait que la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) prenne en charge les frais de réalisation de ces opérations chirurgicales dans le cadre de la coopération entre les ministères de la santé et des affaires sociales, à l’instar de la prise en charge des frais des interventions chirurgicales spécifiques.

Selon la même source, la réalisation de ces deux nouveaux types d’opérations de cathétérisme par le pôle fait suite aux succès médicaux réalisés par cet établissement hospitalo-universitaire qui traite un grand nombre de patients cardiaques chaque année.

En effet, une équipe médicale du pôle de la Rabta a réussi récemment à implanter un système d’assistance ventriculaire gauche chez un patient souffrant d’une insuffisance cardiaque aigue. Le patient se porte actuellement bien et est suivi par l’équipe médicale, selon le chef de service cardiologie à l’hôpital la Rabta.

Mourali avait précisé dans une déclaration précédente à la TAP que la transplantation du système d’assistance ventriculaire gauche s’inscrit dans le cadre d’un projet de prise en charge des patients souffrant d’insuffisance cardiaque sur trois ans et vise à réaliser 6 transplantations par an, en coordination entre les ministères de la santé et des affaires sociales et l’hôpital de la Rabta.