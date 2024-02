Siliana : Avancement des travaux de réaménagement de plusieurs bureaux de poste

Les travaux de réaménagement de plusieurs bureaux de poste, dans les délégations d’Errouhia, Kesra, Gaâfour au gouvernorat de Siliana, connaissent une évolution, a indiqué, jeudi, à l’Agence TAP, le directeur régional de la poste à Siliana, Kamel Jebali.

Moyennant une enveloppe de 700 mille dinars, le taux d’avancement des travaux d’aménagement du bureau de poste dans la délégation d’Errouhia a atteint 98 %, selon la même source, ajoutant que le bureau de poste, qui comprend un logement de fonction, sera opérationnel au début de mois de mars prochain.

Dans le même contexte, les travaux d’aménagement du bureau de poste de la délégation de Kesra, démarreront au début de mois d’avril prochain, le coût total de ce projet est estimé à 680 mille dinars.

Par ailleurs, le bureau de poste d’El Aksab de la délégation de Gaâfour a été inauguré janvier dernier, après sa fermeture de plus d’un an, tandis que le bureau de poste d’El Akhwat de la même délégation connait des travaux de réhabilitation, qui vont durer presque deux mois, et portent notammentsur l’aménagement des équipements sanitaires et le logement de fonction.

Concernant le distributeur automatique de billets (DAB) bloqué du bureau de poste de Bargou, le responsable régional a précisé qu’un autre DAB sera installé prochainement, après que la direction centrale a été avisée.