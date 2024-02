Fiançailles dans le monde de la radio : Sahar Hamed et Amir Bouka

L’animatrice Sahar Hamed s’est fiancée à son collègue de radio, l’animateur Amir Bouka. La nouvelle de leurs fiançailles a été annoncée avec enthousiasme sur les réseaux sociaux, où les deux animateurs ont partagé des photos de la cérémonie et des moments heureux passés ensemble.

Sahar Hamed et Amir Bouka sont des figures populaires de la radio, appréciées pour leur professionnalisme et leur charisme. Cette nouvelle a été chaleureusement accueillie par leurs fans et leurs collègues, qui leur ont adressé leurs vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle étape de leur vie.