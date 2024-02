Décès du journaliste Aymane El Bechini dans un accident de la route

C’est avec une profonde tristesse que le Syndicat National Des Journalistes Tunisiens a annoncé le décès de son confrère, le journaliste Aymane El Bechini, des suites d’un accident de la route survenu hier soir, jeudi.

La mort d’Aymane El Bechini, survenue ce vendredi 16 février 2024, a plongé ses proches, sa famille, ses collègues et ses amis dans la peine. La NUJT présente ses condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches, priant Dieu de leur accorder patience et réconfort en ces moments difficiles.