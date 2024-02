Disparition en mer : un homme porté disparu à Sidi El Raïs, Nabeul

Un homme, né en 1980 et originaire de Soliman, a été porté disparu dans la région de Sidi El Raïs à Nabeul, après être sorti avec un groupe d’amateurs de pêche samedi soir. Selon une source de la Garde maritime de Nabeul, il était à bord d’un bateau pneumatique et s’est éloigné de ses compagnons avant de disparaître. Son bateau a été retrouvé plus tard. Les opérations de recherche se poursuivent avec la participation de plusieurs équipes de sauvetage, notamment deux bouées de la Garde et de l’armée nationale, un drone et une équipe de la Garde maritime de Nabeul, ainsi qu’une équipe de plongeurs de la Protection civile.