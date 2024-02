Chokri El Ouaer célèbre l’engagement de sa fille avec un Libanais

La nouvelle de l’engagement de la fille de l’ancien gardien de but de l’Espérance Sportive de Tunis et de l’équipe nationale, Chokri El Ouaer, à un jeune Libanais, a suscité un grand intérêt et des félicitations de la part de nombreux fans de football. Chokri El Ouaer est une figure emblématique du football tunisien, ayant joué un rôle clé dans plusieurs succès du Club Africain et de l’équipe nationale. Son engagement envers la famille et le sport est bien connu, ce qui rend cette nouvelle particulièrement chaleureuse pour beaucoup.