Achraf Dhahbi, un jeune chercheur tunisien, intègre l’équipe de la NASA

Le jeune chercheur tunisien Achraf Dhahbi a rejoint l’équipe de chercheurs EMAC au Centre Goddard pour les vols spatiaux de la NASA, après avoir obtenu son diplôme du Williams College dans le Massachusetts, aux États-Unis, en physique et mathématiques, et avoir remporté le prix Milham en astronomie à l’université. Il travaille avec le Dr Avi Mandell et le Dr Joe Renaud sur les concepts de formation des planètes dans les premiers disques planétaires (disque de gaz dense et de poussière entourant une jeune étoile en formation) et leur évolution ultérieure, ainsi que sur les conditions physiques qui influencent les processus planétaires en dehors du système solaire.

La NASA a publié le nom d’Achraf Dhahbi dans l’équipe EMAC sur son site officiel : Lien vers la page de l’équipe EMAC. Pour en savoir plus sur le parcours remarquable d’Achraf Dhahbi de la Tunisie à l’Amérique, puis à la Tunisian Space Association et enfin à la NASA : Lien vers le site d’Achraf Dhahbi. Félicitations à Achraf, et nous espérons que plus de cerveaux tunisiens suivront ses traces et celles de notre collègue Salma Barkaoui et d’autres compétences tunisiennes à l’étranger pour travailler dans les plus grandes agences spatiales du monde, contribuant ainsi au développement de l’espace en Tunisie en soutenant les capacités impressionnantes de la jeunesse de l’Association Tunisienne de l’Espace.