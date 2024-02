Inde : un homme se jette dans l’enclos d’un lion pour un selfie, il est tué en 10 minutes!

Un homme de 34 ans a tragiquement perdu la vie jeudi après-midi dans un zoo en Inde après avoir délibérément sauté dans la fosse aux lions pour prendre un selfie avec l’animal.

Prahalad Gurjar, apparemment en état d’ébriété, aurait escaladé le mur et la clôture de l’enclos malgré les avertissements du personnel du zoo Sri Venkateswara à Tirupati, selon The Times of India. Lorsque le lion a attaqué l’homme, les gardiens des animaux et le personnel de sécurité ont tenté de le sauver, mais en vain.

En seulement 10 minutes, l’animal a tué Prahalad Gurjar. Son corps a été récupéré par les employés du zoo après que le lion ait été mis en confinement pour la nuit.