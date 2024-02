Des chercheurs découvrent que les odeurs pourraient aider à combattre la dépression

Des chercheurs de l’Université de Pittsburgh ont découvert que les odeurs sont plus efficaces que les mots pour évoquer des souvenirs positifs, ce qui pourrait aider les personnes souffrant de dépression à sortir de schémas de pensée négatifs. L’étude a exposé 32 personnes âgées de 18 à 55 ans, souffrant de dépression sévère, à 12 odeurs dans des flacons non transparents. Les odeurs incluaient le café moulu, l’huile de coco, la poudre de cumin, le vin rouge, l’extrait de vanille, le clou de girofle, le cirage à chaussures, l’huile essentielle d’orange, le ketchup et même l’odeur du baume Vicks Vaporub. Après avoir senti les flacons, les participants ont été invités à se souvenir d’un souvenir spécifique et à déterminer s’il était bon ou mauvais.

Kimberly Young, l’auteure principale de l’étude publiée dans JAMA Network Open, a déclaré que les personnes déprimées qui sentaient des odeurs familières étaient plus susceptibles de se rappeler un événement spécifique, comme être dans un café la semaine dernière, contrairement au souvenir plus général d’aller au café à un moment de leur vie. Comparées aux signaux verbaux, les odeurs évoquent des souvenirs qui semblent plus “vivants et réels”. Young a ajouté : “Il était surprenant pour moi que personne n’ait envisagé d’utiliser des signaux olfactifs pour récupérer la mémoire chez les personnes déprimées auparavant”.

Elle a expliqué que l’activation d’une partie du cerveau appelée l’amygdale, qui contrôle la réponse “combat ou fuite”, aide à se souvenir car l’amygdale dirige l’attention vers des événements spécifiques. Les odeurs peuvent probablement stimuler l’amygdale via les connexions nerveuses dans l’bulbe olfactif, un amas de tissu nerveux associé à l’odorat.