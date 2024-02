La Tunisie plaide ce vendredi devant la Cour internationale de Justice en faveur du droit palestinien

À la demande du président de la République Kaïs Saïed, l’expert en droit international, le professeur Slim Lghmani, présentera les plaidoiries orales de la Tunisie devant la Cour internationale de Justice le vendredi 23 février 2024.

Cela s’inscrit dans le cadre de la demande d’avis consultatif de la Cour par l’Assemblée générale des Nations unies en vertu de sa résolution A/RES/77/247 sur les conséquences juridiques de la poursuite de l’entité sioniste dans la violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et l’impact des politiques et pratiques de cette entité sur le statut juridique de l’occupation et les conséquences de cette situation pour tous les États et les Nations unies.

Cette présentation des plaidoiries s’inscrit dans le cadre de l’engagement constant et fondamental de la Tunisie en faveur du droit palestinien, qui ne saurait être prescrit, et du soutien aux revendications légitimes du peuple palestinien pour déterminer son propre destin et établir son État indépendant sur toute la terre de Palestine, avec Jérusalem comme capitale.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Tunisie, par le biais de cette plaidoirie, œuvre à soutenir les efforts internationaux visant à contraindre l’entité occupante à mettre fin à son agression flagrante contre le peuple palestinien résilient et à mettre un terme à son occupation de la terre de Palestine.