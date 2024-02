Infrastructure sportive : Kamel Déguiche en visite dans le gouvernorat de Gabès

Le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche, a estimé que le centre de formation, de vacances et de camping de Chela à Chenni, qu’il a inauguré mardi, est l’une des meilleures institutions de jeunesse du pays de par son emplacement et son caractère distinctif.

Pour Déguiche, le centre dispose de tous les attributs pour en faire un levier au tourisme de jeunesse, soulignant que son département orientera ses efforts vers la mobilisation des ressources humaines nécessaires afin que cette institution fournisse les meilleurs services à ses habitués.

La première tranche de ce complexe comprend 22 chambres, une cuisine, un restaurant et une salle de réunion.

L’étude pour la réalisation de la deuxième tranche de ce projet est en cours de finalisation, y compris la configuration du reste des chambres.

Le ministre s’est, par ailleurs, rendu à la piscine municipale de Gabès sud dont les travaux, accomplis à hauteur de 65 pc, sont restés en suspens depuis plus d’une année, assurant que le ministère procèdera au parachèvement des travaux de la piscine.

Il s’est, en outre, enquis des activités et des projets programmés au centre des stages de “Saniet El Bey” à Gabès ville, constatant de prés l’état actuel du stade municipal Amor Doghmane et du stade Teboulbou.

La tournée du ministre se poursuivra dans le gouvernorat de Gabès jusqu’à mercredi et aura d’autres stations telles les installations sportives et de la jeunesse de Matmata Jdida, Ezzarat, Hamma et Metouia.