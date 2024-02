Football – CAN-2023 : Il faut tirer les leçons pour revenir plus forts (Regragui)

Il faut tirer les leçons de l’élimination aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023) en Côte d’Ivoire et se tourner vers l’avenir pour revenir avec plus de force, a affirmé le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui.

“Nous avons abordé cette CAN avec la réputation de quatrième au Mondial, alors chaque équipe cherchait à vaincre l’équipe marocaine. Nous n’avons pas été à la hauteur, peut-être à cause de la pression. C’est une compétition qui n’a pas été facile pour nous historiquement. Nous devons examiner les problèmes qui nous entravent pour les régler en prévision de la prochaine CAN au Maroc”, a souligné Regragui dans une interview diffusée par la chaîne Arryadia, vendredi.

“Nous sommes parmi les équipes qui ont généré le plus d’occasions lors de cette CAN et nous avions la possession de balle, mais nous avons manqué d’efficacité. Nous devons travailler sur ce volet”, a également plaidé le technicien marocain.

Abordant la compétitivité de certains joueurs convoqués, il a relevé que “sur le volet physique, il n’y a pas de logique. Nous avons fait un Mondial de haut niveau avec des joueurs non-titulaires dans leurs clubs. Peut-être que c’est le mental qui a affecté le jeu de l’équipe”.

En outre, le sélectionneur marocain a estimé que le sacre de la Côte d’Ivoire n’est pas dû à la chance. “La sélection ivoirienne a changé de visage au deuxième tour et eu le mental pour l’emporter. Peut être que le premier tour difficile était une source de motivation pour les Ivoiriens. C’est un bon exemple dans le sport”, a-t-il dit.

“Nous avions à cœur de réitérer la joie vécue au Mondial. Nous avons fait de notre mieux. Des détails ont conduit à notre élimination. Nous sommes déçus”, a regretté le technicien.

Et d’ajouter: “Nous avons peut-être fait des erreurs. J’assume la responsabilité car c’est moi qui ai choisi les joueurs et la stratégie”.