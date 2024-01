Netanyahu : Israël continuera à se défendre malgré la décision de la Cour internationale de Justice

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réagi à la décision de la Cour internationale de Justice de La Haye en affirmant que “Israël est engagé à continuer à se défendre”, selon ses termes.

Il a ajouté que “l’engagement d’Israël envers le droit international ne vacille pas” et que “dans le même esprit de dévouement, nous continuerons à défendre notre pays et notre peuple”. Netanyahu a également souligné le droit fondamental d’Israël à se défendre, qualifiant toute tentative visant à priver Israël de ce droit de discrimination flagrante contre l’État juif. Il a également rejeté avec fermeté les accusations de génocide portées contre Israël, les qualifiant de fausses et odieuses, et appelant les personnes respectables partout à les rejeter.

Auparavant, la présidente de la Cour internationale de Justice, la juge Joan Donoghue, avait ordonné à Israël de prendre des mesures pour empêcher tout acte lié au meurtre de masse, de garantir qu’aucun acte de génocide ne soit commis, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter d’aggraver la situation sur le terrain, tout en soulignant que ces mesures temporaires ne sont pas nécessairement similaires à celles demandées par l’Afrique du Sud.