Le célèbre avocat du joueur de l’Union saoudienne, Karim Benzema, a annoncé avoir déposé une plainte officielle devant la Cour de justice française contre Eric Zemmour, ancien candidat à la présidence française, pour diffamation suite aux commentaires de ce dernier après le soutien de Benzema à Gaza.

Eric Zemmour, le politicien français d’extrême droite, a proféré des accusations graves contre Benzema, affirmant qu’il entretenait une relation directe avec l’assassin de l’enseignant Dominique Bernard.

Dans ce contexte, Zemmour a déclaré : “Nous savons que Karim Benzema a joué pour l’équipe de France par accident, uniquement pour l’argent et les résultats sportifs. Il n’est pas français de cœur, il n’aime pas la France… Ce que je sais, c’est qu’il est musulman et veut appliquer la charia, et la charia prévoit le jihad, et le jihad signifie tuer Dominique Bernard et tuer Samuel Paty”.

Les positions de Karim Benzema contre l’occupation ont suscité de larges critiques, en raison de son soutien à la Palestine et de sa condamnation des crimes de l’occupation.

Ses positions anti-occupation ont poussé d’éminents responsables français à demander le retrait de la nationalité de l’ancienne star du Real Madrid, à l’instar du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui fait lui-même l’objet d’une plainte de la part de Benzema pour les mêmes raisons.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que l’ancienne star du Real Madrid et actuel joueur de l’Union saoudienne est liée aux Frères musulmans.