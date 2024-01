Entrée en exploitation de cinq unités pilotes pour le renforcement des capacités des parents d’enfants ayant des troubles d’apprentissage

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a indiqué jeudi que cinq unités pilotes pour le renforcement des capacités des parents d’enfants ayant des troubles d’apprentissage sont entrées en exploitation dans les gouvernorats de Béja, de Jendouba et de Kairouan et prochainement dans les gouvernorats de l’Ariana et de Médenine pour la prise en charge de deux mille enfants par an et cinq mille parents d’enfants souffrant de troubles d’apprentissage.

Elle a souligné dans une déclaration à l’agence TAP, à l’inauguration d’une unité de renforcement des capacités des parents d’enfants ayant des troubles d’apprentissage dans la ville de Béja, que ces unités contribuent à la réduction du décrochage scolaire, outre la mise en oeuvre des programmes du ministère visant l’autonomisation économique des mères d’élèves menacés d’interrompre leur scolarités.

Moussa a précisé que ces unités offrent des services aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage tels que le suivi psychologique, la rééducation orthophonique, la motricité liée à l’éducation spécialisée en vue de faciliter l’intégration des enfants dans les établissements scolaires et inculquer aux parents le comportement à suivre avec leurs enfants.

Elle a relevé que la création de ces unités, qui ont été réalisées en partenariat avec des associations spécialisées, s’inscrit dans le cadre du soutien des efforts déployés par le ministère de l’éducation en faveur de l’enfant tunisien, à travers plusieurs actions, programmes et conventions.

A noter que l’unité de Béja est composée d’un espace de lecture, d’activité physique et des salles d’orthophonie, de suivi psychologique et de physiothérapie.

De son côté la coordinatrice de l’unité de prise en charge des parents d’enfants ayant des troubles d’apprentissage à Béja Fatma Ouarhani a déclaré à la TAP que cette unité, d’une capacité de 300 enfants par an, a pour objectif de répondre aux besoins des enfants et des parents sans distinction aucune.