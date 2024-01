La ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Khaltoum Ben Rejeb, a souligné lors de sa réunion hier mardi avec des représentants de la Chambre nationale des abattoirs de volaille et des transformateurs de viande blanche, la nécessité de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, en particulier après l’augmentation des prix de la viande blanche.

Elle a appelé à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir cela dans le cadre d’une équation assurant la durabilité et la rentabilité du secteur.

Elle a insisté sur la fourniture des niveaux de production nécessaires sur les marchés, la rationalisation des marges bénéficiaires pour assurer la stabilité de l’approvisionnement et des prix pendant la période actuelle et tout au long du mois de Ramadan de l’année 2024.

De leur côté, les représentants de la profession ont confirmé leur engagement à coordonner et collaborer avec les services du ministère pour assurer la régularité de l’approvisionnement du marché et des prix adaptés au pouvoir d’achat des citoyens, ainsi que la réussite des différentes étapes de consommation, en plus de fournir les stocks nécessaires de poulet et d’escalopes pour répondre à la demande supplémentaire pendant la saison estivale.

Dans le même contexte, dans le cadre des efforts pour redynamiser le secteur avicole, la nécessité d’accélérer l’élaboration d’un plan stratégique pour restructurer le secteur a été abordée. Quelques suggestions pratiques ont été examinées pour développer la production, stimuler les exportations et résoudre les divers problèmes entravant le développement de ce système, notamment les questions liées aux aliments pour animaux, aux médicaments, à la contrebande et à l’abattage anarchique.

Ces sessions de travail se poursuivront progressivement avec d’autres intervenants du système tout au long de la période à venir, selon le communiqué du ministère.