Kaïs Saïed appelle à des enquêtes sur le gaspillage des deniers publics

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné la nécessité d’engager des enquêtes et des audits contre tous ceux impliqués dans le gaspillage des deniers publics dans le but d’opprimer le peuple tunisien dans sa vie quotidienne. Cela a été déclaré lors de sa visite hier jeudi au siège de la Douane Tunisienne du Commerce à Tunis.

Le président a déclaré, selon une vidéo publiée sur la page officielle de la présidence, qu’il est impératif d’enquêter sur toutes les violations et irrégularités enregistrées dans le cadre des missions confiées à la Douane. Il a confirmé la disponibilité de documents incriminants plusieurs responsables et employés suite à de grandes enquêtes.

Saïed a présenté lors de cette visite un ensemble de preuves et de documents sur la mauvaise gestion qui a entraîné des difficultés et des problèmes d’approvisionnement en plusieurs produits de base tels que le café, le sucre et le riz, notant que la distribution de ces produits manque de transparence.

Dans ce contexte, il a mentionné qu’une cargaison de café est arrivée dans les ports tunisiens en avril 2022, mais des responsables de la Douane ont empêché sa sortie du port en retardant le processus en cachant un chèque bancaire pour éviter la conclusion de la transaction, bien que les financements soient disponibles.

Saïed a insisté sur le fait que la Douane Tunisienne du Commerce doit être au service de tous les Tunisiens et non pas des lobbies et des monopolisateurs, considérant que ce qui se passe à la Douane est un gaspillage de l’argent public visant à contrôler le marché et les voies de distribution et de stockage des denrées alimentaires pour aggraver la situation.

Le président a souligné la nécessité de mettre fin à cette manipulation et que chaque responsable au sein de l’administration soit au service du peuple et non pas au service de quelque partie que ce soit.

Il a déclaré : “Il y a plusieurs autres dossiers concernant des responsables et des employés de la Douane qui sont affiliés à des hauts responsables de l’État ou impliqués avec des groupes de lobbies de distribution de café, en plus de la partialité dans le traitement de plusieurs distributeurs et la dissimulation de nombreuses denrées alimentaires, ainsi que d’autres connus pour la corruption et actifs dans la contrebande avec des affaires judiciaires à cet égard.”

Il a également mentionné qu’un employé, en supervisant les marchés publics, a acquis un terrain au nom de la Douane du Commerce pour un montant de 1,2 million de dinars, alors que sa valeur réelle ne dépasse pas 200 mille dinars.

Le président a soulevé le dossier des nominations injustifiées au sein de la Douane, affirmant que beaucoup d’entre eux n’ont aucune qualification et ont été nommés en grand nombre par des personnes soupçonnées de corruption, voire impliquées dans des affaires de corruption.

Saïed a réaffirmé la nécessité de purifier la Douane Tunisienne du Commerce et les voies de distribution et de stockage des denrées alimentaires, rappelant le rôle de la Douane dans la distribution équitable de tous les produits dans toutes les régions de la République, ainsi que sa disponibilité en stocks stratégiques.