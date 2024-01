Mandats de dépôt émis contre le directeur de l’hôpital Abderrahmane Mami

Le juge d’instruction du quatrième bureau du tribunal de première instance d’Ariana a émis deux mandats de dépôt à l’encontre du directeur de l’hôpital Abderrahmane Mami à Ariana et du propriétaire d’une entreprise de pompes funèbres, dans le cadre d’une affaire liée à l’inhumation d’un migrant étranger selon des procédures contraires à la réglementation en vigueur. C’est ce qu’a confirmé Nizar Laougue, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance d’Ariana et porte-parole de ce dernier pour Mosaïque FM.

Laougue a également déclaré que le juge d’instruction chargé de l’affaire a décidé d’interdire de voyage à une employée de l’hôpital et à un cadre médical, tout en les maintenant en liberté provisoire, à l’instar des autres fonctionnaires administratifs et médicaux de l’hôpital. Il a précisé que les accusés ont été déférés devant le juge d’instruction pour des charges liées à l’exploitation par un fonctionnaire public de sa fonction dans le but de tirer un avantage pour lui-même ou pour autrui, ainsi que pour des accusations de dommages à l’administration, de falsification et d’utilisation de documents falsifiés.