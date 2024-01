L’ISIE appelle les candidats au second tour à observer la loi de “proximité électorale ” avec les électeurs

L’instance œuvrera autant que possible à mieux faire connaître les candidats au second tour des élections locales ainsi que leurs programmes électoraux.

Pour ce faire, elle invite les candidats en lice à observer la proximité électorale en procédant à l’enregistrement de séances radiophoniques via les radios de jeunesse avant de les diffuser sur le site Internet dédié à leur présentation ou sur les pages officielles liées à la campagne électorale des candidats, a fait savoir le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouaskar.

S’exprimant, samedi, à Nabeul, lors d’un séminaire régional dédié aux candidats au second tour des élections locales de la région, aux représentants de la société civile et aux médias, Bouaskar s’est dit favorable à la publication du registre électoral de chaque imada afin de permettre aux candidats de prendre connaissance des aspirations et revendications de leurs électeurs.Bouaskar a par ailleurs laissé entendre que tout le cycle des élections du second tour se boucle fin janvier courant ou début février prochain ainsi que l’annonce officielle des résultats définitifs du deuxième tour et de l’installation des 279 conseils locaux.

Il a ajouté que l’instance électorale convoquera les conseils locaux dans un délai de huit jours au siège des délégations, soulignant que la présidence des conseils locaux sera assurée pour une période de trois mois par le candidat ayant obtenu la majorité des voix lors des deux tours.

Et le président de l’ISIE d’ajouter que l’instance électorale prendra l’attache avec les présidents des conseils locaux et les invitera à un premier tirage au sort pour représenter le conseil local au conseil régional.

L’opération du premier tirage au sort est d’une importance majeure, dès lors que les vainqueurs dans cette opération seront concernés par les élections des conseils des districts et du conseil national des régions et des districts.