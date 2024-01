Le Liban condamne l’attaque israélienne et prévient d’une réponse sévère du Hezbollah

Le Hezbollah libanais a confirmé que l’assassinat du vice-président du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri, hier soir, mardi, lors d’une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth, “ne passera jamais sans une riposte et une punition”, qualifiant l’incident d'”attaque grave contre le Liban”.

Le parti a déclaré dans un communiqué : “Nous considérons l’assassinat du cheikh Saleh al-Arouri et de ses compagnons martyrs au cœur de la banlieue sud de Beyrouth comme une attaque grave contre le Liban, son peuple, sa sécurité, sa souveraineté et sa résistance, constituant une escalade sérieuse dans la voie de la guerre entre l’ennemi et l’axe de la résistance”. Il a souligné que “cet acte criminel ne passera jamais sans une riposte et une punition”.

Il est prévu que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, prononcera un discours aujourd’hui, mercredi, à l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat du commandant des Gardiens de la Révolution iraniens, Qassem Soleimani.