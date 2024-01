À partir d’aujourd’hui, le tabagisme est interdit dans tous ces espaces et institutions…

Le tabagisme est interdit dans toutes les structures et sièges du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que dans les établissements universitaires et les espaces d’hébergement et de restauration, à partir du mardi 2 janvier 2024, date à laquelle le décret n° 31-2023 du 24 août 2023 relatif à l’interdiction du tabagisme dans toutes les structures et sièges du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des établissements universitaires, entrera en vigueur.

En vertu de ce décret, le tabagisme est interdit dans toutes les structures et sièges du ministère, fermées ou ouvertes, telles que les bureaux des employés, les bureaux d’accueil, les salles d’attente, les couloirs, les toilettes, les ascenseurs, les salles de réunion, les parkings et les jardins. Il est également interdit de fumer dans les établissements universitaires, tels que les espaces d’enseignement, les bibliothèques, les cours, les laboratoires, les espaces d’hébergement et de restauration, etc. Toute personne contrevenante s’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi n° 17-1998 du 23 février 1996 relative à la prévention des méfaits du tabagisme et à l’impact de ce fléau.

Selon le décret, des panneaux d’interdiction de fumer, conformes au modèle défini par l’arrêté du ministre de la Santé publique du 22 décembre 1998, seront placés de manière visible et en nombre adapté à la superficie des espaces. Des campagnes de sensibilisation massives et intensives sur les méfaits du tabagisme et les moyens d’arrêter de fumer seront également menées, ainsi que des conférences et manifestations scientifiques de sensibilisation, en coordination avec la direction de la médecine scolaire et universitaire.

Les clubs culturels des établissements universitaires seront également invités à organiser des activités et manifestations liées au thème du tabagisme et à préparer des produits médiatiques et numériques visant à encourager les fumeurs à arrêter de fumer. Il sera également procédé à la participation des cadres d’enseignement, administratifs et ouvriers pour contribuer à trouver les formules appropriées pour lutter contre la propagation du tabagisme dans le milieu universitaire.

Il convient de rappeler que la décision d’interdire le tabagisme dans toutes les structures et sièges du ministère a été prise à la suite de la signature par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du pacte de mise en œuvre d’un plan d’action sur la lutte contre le tabac en République tunisienne, le 31 mai 2023, afin de créer un environnement sans tabac et de respecter les droits des non-fumeurs et de protéger la sécurité du personnel administratif et universitaire, qu’il s’agisse d’administrateurs, d’ouvriers, de professeurs d’université ou d’étudiants.