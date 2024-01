L’astronomie et l’astrologie deux activités bien distinctes

La Société Astronomique de Tunisie (SAT) a tenu à préciser que l’astronomie est la science de l’observation des astres qui cherche à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques.

Selon l’association, cette activité n’a aucun rapport avec l’astrologie qui est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l’interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes (la position et le mouvement des planètes du système solaire) et les affaires humaines, collectives ou individuelles.

Cette précision intervient avec l’avènement de la nouvelle année administrative, une période où les médias se ruent vers les astrologues et les voyants pour prédire ce que cachent les étoiles et les planètes pour l’année à venir, et ils sont présentés comme astronomes.

Le vice-président de la SAT, Hichem Ben Yahya, a déclaré à la TAP que les gens confondent entre l’astrologie et l’astronomie qui porte sur l’étude de l’espace extra-atmosphérique et des phénomènes qui s’y produisent.

Il a ajouté que l’astrologie est l’art de déterminer le caractère et de prévoir le destin des hommes par l’étude des influences supposées des astres, des phénomènes cosmiques, des galaxies et des planètes, ce qui amène les gens à croire que l’astrologie est réelle et basée sur des constantes fondamentales scientifiquement prouvées, alors que les astrologues s’appuient sur des opinions sans fondement.

Il a ajouté que la science moderne a prouvé que nos vies ou notre avenir n’ont aucun rapport avec le mouvement des étoiles, et donc les prétendues prédictions sont infondées et dépendent de facteurs psychologiques et des croyances des personnes.

L’astronomie, a-t-il dit, a connu un grand développement au fil des siècles, tandis que l’astrologie a conservé les mêmes techniques archaïques, plus proches de la sorcellerie que de la science. Elle a également continué à s’appuyer sur une sphère céleste fixe qui compte douze fuseaux tandis que les observations modernes ont prouvé que le soleil traverse en un an treize images de constellations et non pas douze, et l’insistance des astrologues sur leur avis n’est qu’une facilitation de leurs calculs erronés, a-t-il soutenu.

Crée en 1990, la SAT oeuvre à vulgariser les phénomènes astronomiques et les technologies auprès du grand public, encourager la recherche, rassembler les liens entre les astronomes amateurs et professionnels, créer des clubs associés et promouvoir l’enseignement de l’astronomie dans les différents cycles.