Tunisie : Le crime horrible de Sidi Hussein révèle ses secrets

Les unités de police judiciaire de la brigade de Sidi Hussein à Tunis ont réussi à élucider l’affaire du meurtre d’une femme âgée de 77 ans, qui a été tuée après le vol de son domicile.

Selon la direction générale de la sûreté nationale, après une série d’enquêtes sur le terrain et d’analyses techniques, en se basant sur les images des caméras de surveillance situées à proximité du lieu du crime, les enquêteurs ont pu identifier l’auteur du crime, qui s’est avéré être le neveu de la victime.

Après avoir coordonné avec le parquet, les enquêteurs se sont rendus au domicile du suspect et de son père, mais ils ne l’ont pas trouvé. Cependant, grâce à la collaboration de différentes unités de police de la sûreté nationale de Tunis et de la direction de la police secours, les enquêteurs ont pu localiser le suspect à Bab Alioua, dans la capitale, et l’ont arrêté.

Lors de son interrogatoire et face aux preuves, le suspect a avoué avoir commis le crime. Il a déclaré qu’il avait attendu le départ de la fille de sa tante et de son mari pour entrer dans le domicile et voler de l’argent et des bijoux. Lorsque la victime l’a découvert, il l’a étranglée à mort avec son foulard avant de s’enfuir.

Après consultation du représentant du parquet, le suspect a été placé en garde à vue pour “vol qualifié suivi de meurtre”. L’enquête est en cours.