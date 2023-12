Elections locales : Un programme spécial de transport pour faciliter et sécuriser le déplacement des électeurs

Un programme spécial a été mis en place par le ministère du Transport, en prévision de l’organisation, dimanche, des élections locales, et ce, en coordination avec les différentes sociétés nationales et régionales placées sous sa tutelle.

D’après un communiqué, publié samedi par le département du Transport, ce programme vise à assurer le déplacement des électeurs, notamment ceux résidant en milieu rural, vers les bureaux de vote, ainsi que du personnel de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) et des différents agents qui participeront à ce rendez-vous national.

S’inscrivant dans le cadre de l’application des recommandations issues des réunions conjointes, tenues récemment, au ministère de l’Intérieur, en prévision du rendez-vous électoral, ce programme prévoit la mobilisation des bus de transport public, et l’octroi d’une autorisation exceptionnelle pour dimanche 24 décembre 2023, aux propriétaires de louages, de taxis individuels, de taxis collectifs et des véhicules de transport rural, afin de pouvoir effectuer des déplacements vers et depuis les bureaux de vote.

A cette occasion, le ministre du Transport, Rabie Majidi, a décidé de former un comité au sein de son département, lequel sera chargé de suivre et de coordonner avec les différentes directions régionales du transport, et les autorités régionales et locales pour assurer la mise en œuvre dudit programme de transport.