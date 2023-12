Vacances de fin d’année : programme exceptionnel de transport pour les citoyens tunisiens

Le ministère des Transports a mis en place un programme exceptionnel pour assurer le transport des citoyens pendant les jours fériés des 15, 16, 17, 31 décembre de cette année et du 01 au 02 janvier 2024, pour les vacances d’hiver coïncidant avec le Nouvel An administratif et la fête de la Révolution. La Société Nationale de Transport Interurbain et les compagnies régionales de transport vont assurer 4122 voyages réguliers et 796 voyages supplémentaires sur l’ensemble de leurs lignes, soit une augmentation de 19% par rapport à l’offre totale habituelle.

D’autre part, la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens assurera 84 voyages réguliers, renforçant la composition des trains avec des voitures supplémentaires en plus des 172 voitures utilisées habituellement, permettant ainsi de proposer environ 21 000 sièges, soit une augmentation de 58%. Par ailleurs, la Société Nationale de Transport Interurbain et les compagnies régionales de transport ont exceptionnellement autorisé les taxis “Louage” à effectuer des trajets sur tout le territoire national sans se limiter à la zone de circulation habituelle spécifiée par la carte d’exploitation, et ce pendant la même période.