Arrestation de 6 individus impliqués dans des vols chez les résidents à l’étranger à Tataouine

Les autorités sécuritaires à Tataouine ont mis fin à une opération de vol perpétrée à l’intérieur d’un établissement résidentiel en utilisant des méthodes d’escalade et de cambriolage.

Cette intervention a également permis de démanteler un réseau qui ciblait les maisons des résidents à l’étranger, dans le but de dérober leurs biens. À la suite de l’intervention et sur ordre du parquet, six individus ont été appréhendés, tandis que deux autres suspects se sont enfuis et sont actuellement recherchés activement dans le cadre des enquêtes judiciaires en cours.