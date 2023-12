Hammamet : un étranger arrêté pour activités religieuses illégales

La Direction générale de la sûreté nationale a annoncé, dans un communiqué publié ce vendredi 1er décembre 2023, que des informations ont été fournies à l’équipe de sécurité touristique de Hammamet faisant état de la fréquentation d’un groupe de Tunisiens et d’Africains subsahariens par une maison dans la région.

À cet effet, la question a été traitée avec la diligence voulue et une équipe de sécurité rattachée à la zone de sécurité nationale de Hammamet s’est rendue à la maison susmentionnée après coordination avec le parquet, et il s’est avéré qu’elle était exploitée par un étranger comme église pour la pratique des rites religieux et des cérémonies chrétiennes. Une série de livres a été saisie et l’individu a été présenté au siège de l’équipe de police judiciaire de Hammamet.

Au cours de l’enquête avec la personne suspectée en présence de son avocat, il a confirmé qu’il exploitait la maison susmentionnée en location pour la pratique des rites religieux, l’organisation de réunions et la tenue de conférences à des personnes de nationalités européennes et africaines subsahariennes, en plus de la collecte de dons et d’appels publics sans l’obtention des licences légales nécessaires.

Après consultation du parquet de Grombalia, il a été autorisé à le garder pour “soupçon d’appartenance à une organisation interdite” et les enquêtes se poursuivent.