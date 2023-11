Succès d’une opération sécuritaire à Sousse : saisie de fusils de chasse, cocaïne et cannabis indien

Au cours d’une opération sécuritaire coordonnée entre les forces de la Garde nationale et de la police à Sousse, menée dans la nuit du 22 au 23 novembre 2023, plusieurs résultats significatifs ont été obtenus. Cette campagne, inscrite dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la préservation de la sécurité publique, a abouti à des arrestations et à la saisie d’un ensemble de substances illicites et d’objets prohibés.

Parmi les résultats remarquables figurent l’arrestation de 472 individus faisant l’objet de recherches pour diverses infractions, ainsi que la capture de deux organisateurs d’opérations d’immigration clandestine par voie maritime. Les forces de l’ordre ont également saisi 30 fusils de chasse détenus sans autorisation, et ont émis 950 contraventions et procès-verbaux pour diverses violations routières.

Par ailleurs, les autorités ont confisqué 12 véhicules recherchés, ainsi que 35 motos dépourvues de documents légaux. La saisie de 57 grammes de cocaïne et d’une quantité de cannabis indien a également eu lieu, en plus de la découverte et de la détention de cinq individus impliqués dans des fouilles archéologiques illicites. Les biens de contrebande saisis, estimés à plus de 234 mille dinars, comprennent une variété de marchandises.

En matière de spéculation et de marché noir, 220 litres de lait, 50 kg de sucre subventionné, 20 kg de café, 190 kg de farine subventionnée, 6300 œufs, 2 camions de pommes, la mise à jour d’un entrepôt clandestin de volaille et la saisie de 350 kg de poulet vivant ont été interceptés.

Cette opération a été marquée par une série de prises importantes visant à prévenir les activités criminelles, à mettre fin aux pratiques illicites et à protéger la sécurité générale dans la région de Sousse.