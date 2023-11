Le Haut Institut de Biotechnologie de Béja obtient 3 accréditations internationales en un seul coup

Le Haut Institut de Biotechnologie de Béja a obtenu simultanément trois accréditations internationales dans le domaine de la gestion de la qualité éducative, du laboratoire de physiologie fonctionnelle, et de l’exploitation des ressources naturelles. Cet accomplissement remarquable en Tunisie, sous l’égide de l’Université de Jendouba, le positionne comme la première institution universitaire à recevoir ces trois accréditations d’un coup. Ces normes, telles que l’ISO 9001 pour la gestion de la qualité et l’ISO 21001 pour la qualité de l’éducation, ouvrent des perspectives internationales pour la reconnaissance des diplômes et la collaboration avec des institutions universitaires européennes.

Dirigé par Mourad El Jeridi, ce centre de formation et de recherche se concentre sur des domaines spécialisés en lien avec l’agriculture, contribuant ainsi au développement agricole et à la résolution des problèmes alimentaires, avec des programmes de maîtrise axés sur les céréales, l’exploitation des ressources végétales et animales, et le contrôle de la qualité des aliments. Ce succès est le fruit d’une collaboration entre le ministère, l’université et le personnel de l’institut, sous la direction d’un directeur jeune et prometteur, Mourad El Jeridi, également reconnu pour ses accomplissements en recherche au niveau mondial.