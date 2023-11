Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées oeuvre à élaborer un plan national multisectoriel de protection des enfants des violences numériques, a indiqué la ministre Amel Belhaj Moussa à l’occasion de l’annonce, aujourd’hui lundi à Tunis, du lancement de la campagne nationale de lutte contre la violence à l’égard des enfants.

Elle a indiqué que ce plan national vise à garantir une intervention efficace, coordonnée et multipartite pour protéger les enfants dans le cyberespace et créer un environnement numérique sûr et sécurisé pour les enfants en déterminant les rôles et responsabilités de toutes les parties concernées, dont les structures publiques , les organisations de la société civile et les établissements du secteur privé, en particulier celles exercant dans le domaine des technologies, ainsi que les institutions universitaires, afin de lutter contre les dangers et risques potentiels auxquels sont exposés les enfants dans l’espace numérique.

D’autre part, elle a souligné que le Ministère de la Famille avait commencé à préparer une étude de terrain quantitative et qualitative sur les pratiques disciplinaires violentes dans tous les gouvernorats de la République.

Cette étude vise à déterminer les perceptions, les pratiques, les connaissances et les attitudes des enfants, des parents et de toutes les intervenants du domaine de l’enfance concernant la discipline violente des enfants, en plus d’impliquer les enfants et les inciter à s’exprimer et à être conscients de tous les cas de menaces et des types de violence auxquels ils sont exposés.