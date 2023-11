Elus par le peuple, pour le peuple, les députés de l’hémicycle sont appelés à faire preuve de discipline et de sérieux et à s’abstenir de tout agissement, comportement ou conduite de nature à nuire au bon déroulement des séances plénières du parlement, a plaidé Ibrahim Bouderbala, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

La divergence des vues et la pluralité des perceptions et opinions est un témoin éloquent du climat sain qui prévaut au sein des assemblées législatives, pourvu que ça ne vire plus en des scènes de pugilat politique où accusations réciproques et menaces font droit de cité entre les députés, a fait savoir le président Bouderbala.

S’exprimant lors d’une réunion de la conférence des présidents, Bouderbala a tenu à mettre l’accent sur le devoir qui incombe aux députés de veiller au respect mutuel et sur l’impératif qu’il y a à se plier et à la lettre et à l’esprit du règlement intérieur de l’ARP, texte régissant la vie interne du parlement.

Plus question de renouer avec l’image stéréotypée et discréditée de l’assemblée législative, a martelé Ibrahim Bouderbala, réaffirmant le souci constant de rétablir la confiance des citoyens en l’institution parlementaire, en veillant autant que possible à purger le travail législatif de toute forme de débordement ou de conduite irresponsable.

Prenant la parole, les participants à la réunion ont tour à tour souligné la nécessité à mettre en valeur l’action législative et à redorer l’image positive de l’institution parlementaire, mettant l’accent sur la part de responsabilité qui revient à chaque député dans l’accomplissement de cette mission, celle de servir en premier et dernier ressort l’intérêt de la nation loin de toute autre considération.

Pour ce faire, les participants ont plaidé pour la mise sur pied du ” Comité des sages “, organe prévu par l’article 41 du règlement intérieur de l’ARP, lequel fera office de ” médiateur parlementaire “, de ” vigile sourcilleux ” du maintien de l’ordre au sein des structures de l’assemblée législative.