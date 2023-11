Football – Ligue 1 : Marseille et Lens tenus en échec par Lille et Lorient

Marseille n’a pu faire mieux qu’un nul sans éclat face à Lille au Vélodrome samedi soir, en guise de reprise après l’annulation du match contre Lyon, tandis que Lens a peiné à Lorient sous une pluie diluvienne.

Avec un match de moins en attendant le match contre l’OL reporté au 6 décembre, l’Olympique de Marseille compte seulement 13 points en 10 matches et se classe huitième de Ligue 1, repassant juste devant Lens à la différence de but.

Marseille et Lille, qui venait pourtant de battre Monaco à domicile (2-0), ont manqué d’imagination pour tromper des défenses et des gardiens vigilants.

Seul le gardien de l’OM Pau Lopez a été négligent en se laissant surprendre par une frappe lointaine de Yazici, qui l’a lobé mais est allée mourir sur la barre transversale (15e). Il en a d’ailleurs récolté des sifflets de la part du public marseillais.

Dans l’autre match de la journée, Lorient et Lens se sont aussi séparés sur un score vierge 0-0. “Pas un coup d’arrêt” pour les Sang et Or, a assuré leur entraîneur Franck Haise, et pourtant… Les Lensois espéraient poursuivre leur remontée vers la tête du classement et étaient sur le papier armés pour vaincre des Lorientais en plein doute (10 points en dix matches seulement avant la rencontre).

A quatre jours de leur déplacement à Eindhoven en C1, ils doivent se consoler avec une 9ème place provisoire en L1, encourageante au regard de leur début de saison cauchemardesque. Mais aussi avec la satisfaction d’être invaincus depuis neuf matches toutes compétitions confondues.

Les résultats

Vendredi 3 novembre

Paris SG – Montpellier 3 – 0

Samedi 4 novembre

Lorient – Lens 0 – 0

Marseille – Lille 0 – 0

Dimanche 5 novembre

(13h00) Lyon – Metz

(15h00) Toulouse – Le Havre

Strasbourg – Clermont

Nantes – Reims

(17h05) Monaco – Brest

(20h45) Nice – Rennes

Classement: Pts J

1. Paris SG 24 11

2. Nice 22 10

3. Monaco 20 10

4. Lille 19 11

5. Reims 17 10

6. Brest 15 10

7. Nantes 14 10

8. Marseille 13 10

9. Lens 13 11

10. Rennes 12 10

11. Montpellier 11 10

12. Toulouse 11 10

13. Le Havre 11 10

14. Lorient 11 11

15. Strasbourg 11 10

16. Metz 9 10

17. Clermont 5 9

18. Lyon 3 9