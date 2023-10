Ligue 1 (7e journée) : Le C.Africain détrône l’O.Béja, l’Etoile du Sahel s’empare de la tête de la poule A

L’Etoile du Sahel s’est emparée du leadership de la poule A de la Ligue 1 du football professionnel, en battant l’AS Soliman (3-0), profitant de la défaite de l’O. Béja à Radès face au Club Africain (3-1), dimanche à l’occasion de la 7e journée.

Une vague de soutien et de solidarité a envahi ce dimanche les stades tunisiens aussi bien sur les terrains que dans les tribunes.

Avant le coup d’envoi des rencontres, les joueurs, arborant à l’entrée des terrains des Keffiehs et des T.shirts palestiniens, ont observé une minute de silence en hommage aux victimes des agressions sionistes sur la bande de Gaza, alors que sur les gradins, les supporters ont organisé des “Dakhlas” portant des messages de sympathie et de soutien au peuple palestinien, en bradissant le drapeau de la Palestine et des banderoles géantes qui ont occupé une grande partie des virages..

Le principal exploit de la journée fut celui de l’Etoile du Sahel qui s’est emparée du fauteuil de leader de la poule A à la faveur de son succès à domicile face à l’AS Soliman (3-0) associé à la défaite de l’Olympique de Béja face au Club Africain (3-1).

Grâce à cette victoire signée Hamza Jelassi (28), Oussama Abid (64) et Hedi Jertila (87), les étoilés se propulsent en tête de classement avec 13 points, tandis que leur adversaire du jour qui concède sa 6e défaite en autant de matches joués, restent derniers avec un compteur bloqué à zéro.

L’autre bonne performance de la journée est à mettre à l’actif du Club Africain, qui vient de détrôner l’ex-leader, à Radès, grâce à trois buts inscrits par Bassem Srarfi (17), Kingsley Eduwo (38 sp) et Hamdi Labidi (64), contre un but de Baha Cherni à la 79e pour les visiteurs.

Les rouge et blanc profitent de ce nouveau succès pour s’installer tout juste derrière le leader avec un 12 points partagés avec leur adversaires du jour.

Dans la poule B, le seul match en retard au programme de dimanche a vu l’AS Marsa arracher l’égalisation dans les arrêts du jeu face à l’ES Metlaoui (1-1) grâce à un penalty transformé par Aymen Amri (90+4). Les visiteurs ont ouvert la marque en début de match par le Nigérian Hafidh Aliyu (12).

Malgré ce nul, les Marsois restent derniers avec 2 points au compteur, tandis que l’ES Metlaoui est toujours 4e (8 points).

Les résultats

POULE A

Dimanche :

A Radès:

Club Africain 3 Bassem Srarfi (17), Kingsley Eduwo (38 sp), Hamdi Labidi (64)

Olympique Béja 1 Baha Cherni (79)

A Sousse:

Etoile du Sahel 3 Hamza Jelassi (28), Oussama Abid (64), Hedi Jertila (87)

AS Soliman 0

Samedi :

A Gafsa:

EGS Gafsa 1 Mohamed Nayzek Ellili (81)

US Ben Guerdane 1 Houssem Habbassi (69)

Exempt: Stade tunisien

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. ES Sahel 13 6 4 1 1 10 3 +7

2. C. Africain 12 6 3 3 0 8 4 +4

. O. Béja 12 6 4 0 2 7 8 -1

4. S. Tunisien 8 6 2 2 2 9 7 +2

5. USB Guerdane 7 6 2 1 3 4 5 -1

6. EGS Gafsa 6 6 1 3 2 4 7 -3

7. AS Soliman 0 6 0 0 6 3 11 -8

POULE B

Dimanche :

A la Marsa :

AS Marsa 1 Aymen Amri (90+4 sp)

ES Métlaoui 1 Hafidh Aliyu (12)

Samedi 21 octobre:

A Monastir:

US Monastir 1 Hicham Baccar (10)

CS Sfaxien 0

Exempte: US Tataouine

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. Espérance 13 5 4 1 0 8 3 +5

. US Monastir 13 6 4 1 1 11 7 +4

3. CS Sfaxien 9 6 3 0 3 6 3 +3

4. ES Métlaoui 8 6 2 2 2 8 8 0

5. CA Bizertin 5 5 1 2 2 2 5 -3

. US Tataouine 5 6 1 2 3 4 8 -4

7. AS Marsa 2 6 0 2 4 2 7 -5

NB: Le match entre le CA Bizertin et l’Espérance ST a été reporté en raison de l’engagement de l’Espérance en Ligue africaine de football.