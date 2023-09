C’est officiel : Le Maroc décroche la CAN 2025, une étape clé vers la coupe du monde 2030

Le Maroc a été choisi pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2025, suite au retrait de ses concurrents, dont l’Algérie. Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue mercredi au Caire par Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football (CAF).

L’édition 2027 de la CAN aura lieu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, selon ses déclarations.

Le Maroc avait déjà été l’hôte de la CAN en 1988 et avait été attribué pour l’édition 2015, mais avait demandé un report en raison de l’épidémie d’Ebola. Cependant, la CAF avait finalement retiré l’organisation au Maroc et disqualifié l’équipe nationale de la compétition.

Patrice Motsepe a exprimé sa fierté pour le Maroc, précisant que les autres pays candidats, à savoir l’Algérie, la Zambie, et la candidature commune du Nigeria et du Bénin, avaient retiré leur candidature malgré avoir présenté leurs projets. Il a expliqué que la principale raison de ce retrait était de soutenir la candidature conjointe du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour accueillir la Coupe du Monde de 2030.