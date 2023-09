Les températures seront en baisse en ce dimanche 24 septembre. Selon le bulletin quotidien de l’Institut national de la météorologie, elles varieront entre 21 et 27° au nord et sur les hauteurs et entre 29 et 36° dans le reste du pays.

Les nuages seront passagers dans la plupart des régions et parfois denses au nord.

Le vent soufflera fort près des côtes et localement au sud provoquant des phénomènes de sable. La mer sera agitée à très agitée.