Ligue 1 (5e j./Poule B) : L’Espérance remporte le clasico face au CS Sfaxien, l’US Monastir à l’arrachée

L’Espérance de Tunis a remporté, dimanche, le clasico de la 5e journée de la Ligue 1 du football professionnel face au CS Sfaxien (1-0), pour accompagner l’US Monastir en tête de la poule B, tandis le CA Bizertin a décroché son premier succès de la saison.

Dans le clasico de la journée, disputé au stade Taieb Mhiri, les sang et or n’ont pu débloquer la situation qu’à la 82e minute sur un joli but du Brésilien Yan Sassé.

A la faveur de ce succès, le troisième de la saison, les protégés de Mouine Chaabani se hissent à la deuxième place du tableau avec 10 points ex aequo avec l’US Monastir, et à une longueur d’avance sur les Sfaxiens, désormais 3e.

Au stade Ben Jannet de Monastir, les Usémistes ont du batailler dur pour arracher la victoire face à l’ES Metlaoui, en remontant un retard de 2 buts avant de s’imposer dans les arrêts du jeu grâce à Boubacar Traoré (90+7).

Les visiteurs ont pourtant cueilli à froid leur adversaire grâce à Hazem Mastouri (2) avant de boubler la marque à la 24e sur penalty par Yassine Kasseh. Les locaux ont réduit ensuite le score par Chiheb Jebali (38e) puis égalisé par Boubacar Traoré (30).

L’US Monastir qui confirme sa bonne santé du moment, s’installe dans le fauteuil de leader (10 points), tandis que l’ES metlaoui qui essuie sa deuxième défaite de la saison, conserve néanmoins sa 4e place avec 6 points.

Le troisième match de la journée a vu le CA Bizertin décrocher à domicile sa première victoire de la saison face à l’US Tataouine, grâce à un but de Youssef Fallahi à la 50e. Un succès qui permet aux Bizertins de se hisser à la 5e place avec 4 points, à deux longueurs de son adversaire du jour (6e).

POULE B

Dimanche

A Bizerte:

CA Bizertin 1 Youssef Fallahi (50)

US Tataouine 0

A Monastir :

US Monastir 3 Boubacar Traoré (30, 90+7), Chiheb Jebali (38)

ES Métlaoui 2 Hazem Mastouri (2), Yassine Kasseh (24 sp)

A Sfax:

CS Sfaxien 0

Espérance ST 1 Yan Sasse (82)

Exempt : L’AS Marsa

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. US Monastir 10 4 3 1 0 10 5 +5

. Espérance 10 4 3 1 0 6 3 +4

3. CS Sfaxien 9 5 3 0 2 6 2 +4

4. ES Métlaoui 6 4 2 0 2 6 6 0

5. CA Bizertin 4 4 1 1 2 1 4 -3

6. US Tataouine 2 5 0 2 3 3 8 -5

7. AS Marsa 1 4 0 1 3 1 5 -4