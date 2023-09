Le célèbre sismologue néerlandais anticipe un violent séisme de 8,5 dans les prochaines heures !

Le sismologue néerlandais controversé, Frank Hogerbeets, a de nouveau émis un avertissement aujourd’hui le samedi 23 septembre, concernant un puissant séisme pouvant atteindre une magnitude de 8,5 sur l’échelle de Richter, prévu dans les prochaines heures. Ce séisme serait suivi par d’autres secousses de magnitude 6, entre le 26 et le 28 septembre courant.

Hogerbeets a relayé cet avertissement de l’agence géologique SSgeos, à laquelle il est affilié, sur la plateforme X. Dans cet avertissement, l’agence a précisé : “La conjonction de Mars, de Mercure et de Jupiter le 22 septembre pourrait entraîner un puissant séisme plus tard les 23 ou 24 septembre.”

Le sismologue néerlandais avait suscité de vives réactions au cours des derniers jours, notamment après avoir prédit un important séisme quelques jours seulement avant le séisme au Maroc, survenu le 9 septembre dernier, ayant causé la mort et des blessures à des milliers de personnes. Ce séisme d’une magnitude de 7 avait frappé les montagnes de l’Atlas au Maroc il y a environ deux semaines, faisant près de 3 000 victimes et laissant des milliers d’autres blessées et sans-abri.

Les prédictions de Hogerbeets, bien que controversées, continuent d’attirer l’attention et suscitent des débats sur la fiabilité des prévisions sismiques. Les autorités et les experts restent prudents, mais la vigilance demeure de mise face à de telles annonces. Les récents événements soulignent l’importance de la surveillance sismique et de la préparation aux catastrophes naturelles.