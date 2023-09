Farouk Bouasker : Les élections des conseils locaux prévues le 17 décembre 2023

Le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) Farouk Bouasker a affirmé vendredi que les élections des conseils locaux doivent normalement se tenir le 17 décembre 2023, en attendant la publication du décret présidentiel portant convocation des électeurs avant le 17 septembre 2023.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture d’une session de formation sur la couverture médiatique des élections organisée au centre africain de perfectionnement des journalistes et des communicateurs (CAPJC), Bouasker a indiqué que les élections des conseils locaux demeurent une priorité absolue, compte tenu de leur importance en tant que point de départ pour la mise en place du deuxième pouvoir législatif, à savoir le conseil national des régions et des districts. Selon Bouasker, ce conseil jouera un rôle décisif et non seulement consultatif.

Le président de l’instance électorale a, dans un autre contexte, évoqué la possibilité de reporter les élections municipales à l’an 2025. Selon lui, le calendrier électoral étant très chargé (les élections des conseils locaux en 2023 et les élections présidentielles en 2024), l’organisation des élections municipale avant 2025 sera une mission très difficile.