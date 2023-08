Divorce explosif : Alia Bassiouny annonce sa séparation d’Ahmed Saad et révèle sa frustration

Dans une récente annonce sur son compte Instagram, la créatrice de mode Alia Bassiouny a révélé son divorce avec l’artiste égyptien Ahmed Saad, soulignant que la décision de séparation était celle de Saad et non la sienne.

Dans une série de Stories, Alia Bassiouny a partagé : “Le divorce entre Ahmed et moi a été finalisé il y a un moment, conformément à sa volonté.”

Elle a ajouté : “Je tiens à remercier Ahmed pour sa véritable nature peu recommandable et son comportement déplorable. Je tiens à lui dire merci pour sa décision spontanée et inappropriée qui a causé la destruction de notre maison et la désintégration de notre belle famille. J’ai vraiment travaillé dur pour cela seule, j’ai essayé et j’ai toléré des situations que personne à ma place n’aurait acceptées, dans le but de maintenir notre famille et de poursuivre le chemin que j’avais entamé et que je ne voulais pas voir se terminer.”

Elle a également commenté sur le moment choisi pour la séparation : “Merci pour ton timing parfait, alors que je suis avec ma fille depuis trois jours et que tu es totalement inconscient de la situation car tu es occupé par ton travail et tes sorties.”

Alia Bassiouny a conclu en disant : ” Que Dieu soit avec moi et avec mes filles pour ce qui est à venir. Qu’Il te venge et te rende compte de tout ce qui s’est passé.”

La nouvelle du divorce entre Ahmed Saad et Alia Bassiouny a suscité un émoi sur les plateformes de médias sociaux. Les réactions en ligne étaient diverses, certains exprimant leur soutien à Alia et d’autres s’interrogeant sur les détails de la situation.