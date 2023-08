LCA (1er tour préliminaire – retour) : le programme

Programme des rencontres du 1er tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d’Afrique de football 2023-2024, prévues vendredi, samedi et dimanche :

Aller

St. George SC (Ethiopie) – KMKM (Zanzibar) 2-1

Etoile du Sahel (Tunisie) – CS Constantine (Algérie) 2-0

Orlando Pirates (Afrique du Sud) – Djabal Club Iconi (Comores) 1-0

Power Dynamos (Zambie) – African Stars (Namibie) 1-2

Gaadidka (Somalie) – APR FC (Rwanda) 1-1

Coton Sport (Cameroun) – AS Real Bamako (Mali) 0-0

Bumamuru (Burundi) – CS Bendje (Gabon) 0-0

LISCR (Libéria) – Bo Rangers (Sierra Leone) 1-1

Vipers SC (Ouganda) – Jwaneng Galaxy (Botswana) 0-2

Green Mamba (Eswatini) – UD Songo (Mozambique) 0-1

Young Africans (Tanzanie) – ASAS (Djibouti) 2-0

AS Vita Club (RD Congo) – Primeiro de Agosto (Angola) 0-1

Al-Merriekh (Soudan) – AS Otoho (Congo) 1-1

Big Bullets (Malawi) – Dragon FC (Guinée Equatoriale) 2-0

AS FAR (Maroc) – ASKO Kara (Togo) 1-0

Remo Stars (Nigéria) – Medeama SC (Ghana) 0-1

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) – Coton Sport (Bénin) 0-0

Génération Foot (Sénégal) – Hafia FC (Guinée) 0-0

Al Ahli Tripoli (Libye) – FC Nouadhibou (Mauritanie) 0-2

Enyimba (Nigéria) – Ahly Benghazi (Libye) 3-4

ASGN (Niger) – AS Douanes (Burkina Faso) (reporté)

Wau Salaam FC (Soudan du Sud) – Al-Hilal (Soudan) (forfait du Salaam).