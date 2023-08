Célébration d’un Mois de mariage : la première expression publique de la femme de Nidhal Saadi sur Instagram

Le célèbre acteur tunisien, Nidhal Saadi, et sa femme ont récemment marqué un moment spécial dans leur vie conjugale en célébrant leur premier mois de mariage. L’occasion a été marquée par une publication émouvante sur le compte Instagram de la femme de Nidhal Saadi, où elle s’est exprimée publiquement pour la première fois depuis la création de son compte.

La photo partagée représente un instant du jour de leur mariage, capturant la joie et l’amour qui ont marqué cette journée mémorable. Le texte qui l’accompagne est tout aussi touchant, reflétant la gratitude et l’affection qu’elle ressent envers sa communauté en ligne et les admirateurs de son mari.

La femme de Nidhal Saadi a écrit : “Un mois aujourd’hui que nous nous sommes dit oui et que Nidhal, tu fais de moi la femme la plus heureuse et comblée.” Ce message témoigne de l’amour et du bonheur qu’elle ressent depuis leur union, soulignant le rôle essentiel de Nidhal Saadi dans sa vie.

Elle poursuit en exprimant son étonnement face au soutien qu’elle a reçu depuis la création de son compte Instagram : “Un mois aussi que ce compte a été créé et que je reçois chaque jour de nombreux messages de votre part.”

Elle prend également le temps de remercier chaleureusement tous ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux : “Le moment est venu pour moi de vous remercier, tous, du fond de mon cœur, de me suivre, de me donner autant d’amour et de bienveillance.” Ces mots sincères illustrent la reconnaissance profonde qu’elle ressent envers sa communauté en ligne.

La femme de Nidhal Saadi reconnaît également le fait que la plupart des gens ne la connaissent qu’à travers son mari, mais elle se sent encouragée par l’amour et le soutien qu’elle reçoit : “Cela me touche d’autant plus que vous ne me connaissez qu’à travers mon mari.”

Enfin, elle conclut en exprimant son intention de rester active sur les réseaux sociaux grâce à l’affection et à l’encouragement qu’elle a reçus : “Je ne suis pas adepte des réseaux sociaux, mais grâce à votre amour, j’ai envie d’y rester. Une fois encore… Merci.”