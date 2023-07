Cet après midi du dimanche 30 juillet, une violente tempête de pluie et de gros grêles s’abat depuis dans le sud de Kasserine, accompagnée de fortes pluies et de grêle de grande taille, et il est possible que les rivières débordent.

La direction de cette tempête est vers l’ouest de Sidi Bouzid et le nord de Gafsa. Fréiana, Kasserine, il y a quelques instants, les pluies avec de la grêle de grande taille se sont abattues.