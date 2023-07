Les journées nationales d’information sur l’orientation universitaire 2023 se tiendront les 20, 21 et 22 juillet

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique organise les 20, 21 et 22 juillet courant à la cité des sciences à Tunis, les journées nationales d’information sur l’orientation universitaire 2023.

Le programme de ces journées, qui démarrent à 9h et se poursuivent jusqu’à 14h comporte des rencontres entre les candidats ayant réussi au baccalauréat et des conseillers d’orientation scolaire et universitaires ainsi que des informations sur la formation et ses perspectives pour l’emploi.

Une exposition sur les universités et les services universitaires ainsi que l’enseignement supérieur militaire et la formation professionnelle, sera organisée à cette occasion.

Des journées régionales d’information sur l’orientation universitaire seront organisées dans plusieurs gouvernorats, selon un calendrier publié par le ministère de l’enseignement supérieur dans le guide d’orientation 2023.