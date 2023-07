Sfax : Poursuite de l’assistance humanitaire destinée aux migrants bloqués dans la région

Le chef du Croissant Rouge Tunisien, Anas Lahkim a déclaré, mercredi, que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) devrait prolonger la période de fourniture de rations aux migrants bloqués dans le quartier Bab Jebli à Sfax.

” La décision de prolongation devrait être prise dans les prochaines heures, ce qui permettrait la reprise de la distribution de l’aide du rationnement avant la soirée du mercredi “.

Parallèlement à cette aide régulière, un certain nombre de citoyens et d’activistes de la société civile et du Croissant Rouge Tunisien, continuent de soutenir cet élan de solidarité en fournissant des vivres et des habits aux migrants, tandis que les structures hospitalières publiques poursuivent leur assistance médicale.