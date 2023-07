Canicule en Tunisie : Les précautions à prendre pour se protéger et protéger les personnes vulnérables

En Tunisie, une vague de chaleur intense sévit ces derniers jours. Selon les prévisions des spécialistes de la météorologie, un “dôme de chaleur” pourrait se former dans les prochains jours, entraînant des températures caniculaires. Dans de telles conditions, la protection contre les coups de soleil devient primordiale.

Voici quelques conseils pratiques proposés par le site français La Santé.net pour faire face à la canicule et prévenir les risques liés à la chaleur:

La canicule présente plusieurs dangers pour la santé, il est essentiel de prendre des précautions pour se protéger et protéger les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants en bas âge et les personnes âgées.

Protection contre les coups de soleil : Lors des épisodes de canicule, il est crucial de se protéger contre les rayons du soleil. Utilisez une crème solaire avec un indice de protection élevé (au moins 50) et ré appliquez-la régulièrement, surtout en cas d’exposition prolongée (chaque 2 heures). Évitez de sortir lorsque le soleil est au plus fort, généralement entre 11h et 17h, pour réduire les risques de coup de soleil. Précautions à prendre pour les activités en extérieur: Lorsque vous devez sortir et passer du temps à l’extérieur pendant une vague de chaleur, il est essentiel comme mentionné précédemment, l’utilisation de crème solaire est indispensable pour protéger votre peau des rayons du soleil. Assurez-vous également d’emporter suffisamment de boissons avec vous et un brumisateur pour vous rafraîchir. Optez pour des vêtements clairs, amples et légers qui couvrent le plus votre corps. Pour une sensation de fraîcheur supplémentaire, vous pouvez même mouiller légèrement vos vêtements avant de sortir. Évitez les activités physiques intenses, car elles peuvent vous épuiser rapidement et entraîner une utilisation excessive d’eau. L’hydratation est primordiale pendant une canicule, il est recommandé de boire régulièrement, même avant d’avoir soif, en petites quantités. Privilégiez l’eau plutôt que les boissons sucrées, car elles peuvent entraîner une perte d’eau due à l’effet diurétique. Si vous avez du mal à boire suffisamment d’eau, vous pouvez ajouter un trait de jus de citron pour améliorer le goût. De plus, incluez dans votre alimentation des aliments riches en eau, tels que le concombre ou la pastèque. Alors que la consommation d’eau recommandée est généralement d’environ 1,5 litre par jour, il est conseillé d’augmenter cette quantité à plus de 2 litres par jour en cas de forte chaleur, en fonction des besoins individuels. Prévention et traitement des coups de soleil : Si vous attrapez un coup de soleil, agissez rapidement pour minimiser les dommages cutanés. Refroidissez la zone touchée sous une douche froide et appliquez ensuite une crème spéciale pour les coups de soleil afin de soulager et nourrir la peau. Maintenir un environnement frais à domicile : Si vous ne disposez pas de moyens de rafraîchissement tels que des climatiseurs chez vous, pour limiter la chaleur à l’intérieur de votre domicile pendant la canicule, fermez tous les stores et volets pour empêcher le soleil de réchauffer les pièces et placez un linge opaque mouillé devant les fenêtres pour bloquer la chaleur. Déshydratation et vigilance chez les personnes vulnérables : Les enfants en bas âge et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à la déshydratation pendant les périodes de canicule. Soyez attentif aux signes de déshydratation, tels qu’une langue sèche, une peau rouge et des urines foncées. Les bébés doivent être surveillés de près et proposer régulièrement des liquides pour éviter toute déshydratation. En cas de déshydratation sévère, des solutés de réhydratation peuvent être nécessaires. Précautions pour les personnes âgées : Les personnes âgées, en raison de leur fonction respiratoire moins efficace et de leur régulation thermique altérée, doivent être protégées de la chaleur et du soleil. Rafraîchissez-les avec des milieux frais et de l’eau sur la peau. Incitez-les également à boire régulièrement, car elles ont souvent moins conscience de leur soif. Toutefois, veillez à ne pas les exposer à des températures trop froides pour éviter les risques d’engelures ou d’œdèmes. Attention tout de même à ne pas trop s’obstiner à garder au frais ces personnes : en trop les humidifiant et en les plaçant sous un ventilateur, ils peuvent attraper froid ! Et oui, contrairement aux bébés, le risque est plus élevé avec les personnes âgées à cause de leur mauvaise régulation de température corporelle.

En période de canicule, il est essentiel de prendre des mesures pour se protéger et protéger les personnes vulnérables. En suivant ces conseils, tels que la protection contre les coups de soleil, la prévention de la déshydratation et la vigilance envers les personnes les plus sensibles, nous pouvons minimiser les risques pour notre santé. N’oubliez pas de consulter les recommandations des autorités locales et de rester informé des prévisions météorologiques pour vous adapter aux conditions de chaleur intense.