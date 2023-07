Le tirage au sort des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 sera effectué le jeudi 13 juillet à Abidjan, en Côte d’Ivoire, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) mardi.

Le tirage au sort sera effectué en direct sur les plateformes numériques de la CAF, ainsi que sur le site internet CAFONLINE.com à 15h00 GMT (14h00 heure algérienne) – quelques heures après la 45e Assemblée ordinaire de la CAF qui se tiendra également dans la capitale économique ivoirienne, précise la même source.

Pour le tirage au sort, les associations membres de la CAF seront divisées en neuf (9) groupes.

Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des groupes joueront

dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la FIFA.

Cette phase unique des éliminatoires africaines s’étirera sur 23 mois et permettra de désigner les qualifiés.

Le tirage devrait prendre en compte le dernier classement de la FIFA des sélections .

Le calendrier des qualifications de la CAF:

13 juillet 2023 : tirage au sort des 9 groupes de qualification

13-21 novembre 2023 : 2 premiers matches de groupes

3-11 juin 2024 : 3e et 4e matches de groupes

17-25 mars 2025 : 5e et 6e matches de groupes

1-9 septembre 2025 : 7e et 8e matches de groupes

6-14 octobre 2025 : 9e et 10e matches de groupes. Le premier de chaque

groupe est qualifié pour la Coupe du monde

10-18 novembre 2025 : Tournoi de barrages de la CAF entre les 4 meilleurs

2es de groupe. Le vainqueur est qualifié pour le barrage intercontinental.

Mars 2026 : Tournoi de barrages intercontinental à six, avec 2 billets

pour la Coupe du monde à la clé.