Migrants subsahariens – Une crise humanitaire au sud Tunisien et Human Rights Watch dénonce (Vidéo)

Plusieurs femmes enceintes et des enfants ont été expulsés par les autorités tunisiennes à la frontière avec la Libye. Selon un communiqué de Human Rights Watch, des expulsions collectives de migrants subsahariens, incluant des femmes enceintes et des enfants, ont eu lieu depuis le 2 juillet, principalement par les forces de sécurité tunisiennes, aux frontières libyennes.

Selon un communiqué de Human Rights Watch, ces expulsions ont touché à la fois des personnes présentes sur le territoire tunisien de manière régulière et irrégulière, y compris des demandeurs d’asile. Les autorités ont procédé à ces expulsions après des arrestations arbitraires, principalement dans la ville de Sfax, où des raids ont été menés. Les forces de sécurité sont entrées dans des maisons où des groupes de migrants se trouvaient et les ont transportés loin de leurs foyers, à bord de bus ou de véhicules cargo.

Selon le communiqué de Human Rights Watch, une femme aurait même accouché de son bébé dans le désert après avoir été abandonnée à la frontière. Cette situation est extrêmement préoccupante et soulève de graves inquiétudes quant à la violation des droits fondamentaux de ces migrants, notamment leur droit à la vie, à la dignité et à la protection.

Les expulsions forcées vers des zones désertiques sont extrêmement dangereuses et peuvent mettre la vie des migrants en péril. Les conditions de vie dans le désert sont inhospitalières, avec des températures extrêmes, un manque d’eau et de nourriture, ainsi que des risques liés à la violence et à l’exploitation. Human Rights Watch souligne que ces expulsions constituent une question de vie ou de mort pour les personnes concernées.

Il est essentiel d’espérer une amélioration rapide de la situation humanitaire des migrants subsahariens dans les jours à venir. Ces individus vulnérables sont confrontés à des conditions extrêmement difficiles, avec des expulsions forcées vers des zones désertiques et un manque d’accès aux besoins essentiels tels que l’eau, la nourriture et les soins de santé. Il est impératif que les autorités nationales et la communauté internationale prennent des mesures concrètes pour garantir leur sécurité, leur protection et leur dignité.

Et voici un reportage de AJ+ français sur la situation humanitaire des migrants expulsés: