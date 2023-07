Le renforcement de la capacité du système de formation professionnelle, une meilleure gouvernance du secteur privé et la garantie d’une formation de qualité selon les normes internationales en vue de répondre aux besoins des entreprises économiques et lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes, ont été au centre d’une réunion de travail tenue hier au palais du gouvernement à la Kasbah.

Présidée par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romadhane, et tenue en présence du chef du cabinet, Abdelkader Jammali et de plusieurs directeurs généraux du ministère, la réunion a été une occasion pour examiner l’avancement des programmes d’autonomisation économique et de l’initiative privée ou collective et pour étudier les différentes lignes de financement mises en place par le gouvernement à cet effet, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Les programmes du ministère en matière de prospection du marché de l’emploi aux niveaux national et international et l’identification des besoins des entreprises et des secteurs économiques ont été également abordés.

A noter que depuis le 22 février dernier, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi a été démis de ses fonctions et son poste est toujours vacant.