Amal Belhaj honore les deux candidates tunisiennes les plus âgées admises au Bac

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a honoré, lundi, Donia Zarrouk et Houda Mohamed, les deux candidates tunisiennes les plus âgées admises à la session principale du baccalauréat 2023.

Selon un communiqué du ministère, Donia Zarrouk, 53 ans, est mariée et mère de quatre enfants dont 3 diplômés de l’enseignement supérieur. Originaire du gouvernorat de l’Ariana, Donia qui a interrompu ses études depuis 32 ans, a réussi son baccalauréat (section Lettres) dès la première tentative.

La deuxième femme est originaire de Sousse. Agée de 43 ans, elle a interrompu ses études secondaires pour les reprendre il y a 4 ans et a réussi son bac Lettres dès la première tentative.

La ministre a, à cette occasion, salué la volonté et l’endurance des deux femmes qui constituent un exemple de détermination, de courage et d’attachement à l’excellence, affirmant qu’il n’y a pas de limite d’âge pour apprendre et exceller.