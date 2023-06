Le président et l’ancien député de la coalition Al Karama, Seifeddine Makhlouf a été condamné à un an de prison, et interdiction d’exercice de son métier d’avocat, pendant deux ans, et ce par la chambre correctionnelle auprès de la Cour d’appel militaire de Tunis.

Notons que la Cour de cassation a annulé le jugement d’un Chambre de la Cour d’appel militaire qui avait condamné Makhlouf à un an de prison, assortis d’une interdiction d’exercice de son métier d’avocat, pendant cinq ans